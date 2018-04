La raccolta differenziata per l’estate a San Teodoro.

Nuovi punti per il conferimento dei rifiuti e raddoppio del servizio di raccolta in prossimità delle spiagge di La Cinta, Cala d’Ambra e Insuledda. San Teodoro si prepara all’estate. E per ridurre al minimo i disagi ai turisti e ai residenti, legati alla differenziata, ha deciso di potenziare per tempo il servizio di nettezza urbana.

A partire dal 15 maggio, e fino al 15 ottobre, i cestini vicino alle spiagge più frequentate, come La Cinta, verranno svuotati due volte al giorno. Con l’inizio dell’estate, e cioè dal primo luglio, saranno posizionati degli ulteriori ecopounti per il conferimento della differenziata.

Un servizio che si affiancherà a quello dell’ecocentro comunale, in fase di apertura. Previsto anche un assiduo lavoro di svuotamento dei cestini nelle vie centrali di San Teodoro, quelle maggiormente frequentate la sera nel periodo estivo.

