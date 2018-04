San Teodoro, rubano le valigie ai turisti: arrestati dai carabinieri

Restituita la refurtiva ai proprietari.

Hanno asportato valige, borse personali, computer, denaro e documenti i due giovani arrestati dai carabinieri della tenenza di San Teodoro per il reato di furto aggravato.

Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dal comando provinciale carabinieri di Nuoro e che ogni giorno vede impiegati i militari dell’arma in un capillare controllo del territorio teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Con l’approssimarsi della bella stagione e con l’arrivo dei turisti che stanno iniziando ad affollare il litorale sardo, si sono intensificati anche i controlli dell’arma dei carabinieri nelle aree di parcheggio per le spiagge, obiettivo dei malviventi per i furti sulle autovetture.

Nel pomeriggio di ieri, a finire nella rete del dispositivo preventivo messo in campo dall’arma di siniscola sono stati due 20enni della provincia di Sassari, pregiudicati, nullafacenti, i quali credevano di poter agire indisturbati nella tranquilla località di “isuledda”.

Proprio in uno di questi servizi specifici, i carabinieri, insospettiti dall’agire dei due soggetti, hanno controllato la coppia a bordo della loro autovettura e li hanno trovati in possesso di numerosa refurtiva: delle valigie, una borsa da donna, un computer portatile, dei contanti e vari documenti. Fatti i dovuti accertamenti, i carabinieri hanno constatato che il tutto era stato rubato poco prima da un’autovettura lasciata in sosta nei pressi della famosa spiaggia di “Isuledda”, di proprietà di una famiglia di turisti che erano giunti a San Teodoro per ammirarne le bellezze naturali.

Per i due giovani sono scattate le manette e saranno condotti dinanzi al giudice per il rito direttissimo di convalida dell’arresto, mentre la refurtiva recuperata è stata riconsegnata interamente ai legittimi proprietari da parte dei militari della tenenza di San Teodoro.

Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al “112”, attesa l’importanza fondamentale che i cittadini danno quotidianamente con la loro collaborazione. L’azione posta in essere dai carabinieri del comando provinciale di Nuoro per il contrasto ai reati predatori, continuerà senza sosta. Sono infatti tuttora in corso nell’intero nuorese i servizi di controllo straordinario del territorio.

