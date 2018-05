Parcheggi a pagamento in vista dell’estate.

L’estate è alle porte e, come ormai da diversi anni l’estate porta a San Teodoro oltre ai turisti anche i parcometri. Gli stalli a pagamento, anche quest’anno, saranno dieci, dislocati in diverse aree del territorio comunale. Il prezzo sarà per tutti uguale, un euro l’ora, 4 euro per 6 ore di sosta. Diversa, invece, sarà la modalità di fruizione per le diverse aree di parcheggio.

Il parcheggi della Cinta, di Puntaldia, di via del Tirreno e le due aree di sosta in prossimità della spiaggia di Lu Impostu, infatti, saranno a pagamento 24 ore su 24. I parcheggi in prossimità del ponte di via Gramsci, di via Toscana e quello di via di la Funtana, lo saranno dalle 17 alle 22.

L’area di sosta vicina al campo sportivo la si pagherà dalle 18 alle 8 del mattino seguente, mentre quella di via Lucca dalle 19 alle 22. I parcometri saranno in funzione dal 15 giugno al 30 settembre. Sono previste delle agevolazioni per i residenti che potranno fruire di un abbonamento di 15 euro per un solo mese o di 40 euro per 180 giorni.

