San Teodoro, in scena la nuova commedia dei ragazzi delle scuole

Lo spettacolo si terrà domani alle 20 al teatro Il Cupolone.

Andrà in scena domani, al teatro comunale di San Teodoro, la commedia Pro… Cessi! Pro… Cessi! rappresenta per i ragazzi della prima B della scuola media inferiore, l’atto finale del laboratorio teatrale, realizzato nel corso dell’anno scolastico.

Il progetto, gestito per il quinto anno consecutivo dalla cooperativa sociale Camminiamo insieme di San Teodoro, rientra tra le attività di arricchimento dell’offerta formativa, realizzati dall’Istituto Comprensivo di San Teodoro, con il contributo economico del settore Pubblica istruzione del Comune.

L’amministrazione comunale teodorina, infatti, crede fermamente nell’importanza dei laboratori teatrali, sia per la loro forte valenza inclusiva sia come strumento di crescita personale e culturale degli alunni coinvolti.

La regia dello spettacolo e la realizzazione del laboratorio teatrale della Prima B sono state affidate a Carlo Piras, socio della cooperativa e autore del copione teatrale.

“Ho scelto di organizzare il laboratorio teatrale partendo da un testo che valorizzasse l’ironia e la verve comica dei giovani attori” – ha dichiarato il regista Carlo Piras-, scrivendo, per ognuno, una parte che ne esaltasse non solo le capacità interpretative ma anche la personalità.

Il lavoro che verrà messo in scena domani conterrà sia delle parti recitate in gallurese, inserite su richiesta dei ragazzi che lo parlano abitualmente, sia parti recitate in una lingua straniera a testimonianza del multiculturalismo che caratterizza la comunità teodorina.

I prossimi spettacoli, frutto del laboratorio teatrale, si terranno giovedì 24 e giovedì 31 maggio. Ad andare in scena saranno, nella prima occasione, i ragazzi della 5ª A della scuola primaria con la rappresentazione dello spettacolo Dietro il sipario. Chiuderanno, invece, la rassegna i ragazzi della 5ª B della scuola primaria con Milatasco.

Tutti gli spettacoli si terranno al teatro Comunale Il Cupolone alle 20. L’ingresso è libero.

