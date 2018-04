Appuntamento al teatro comunale “Il Cupolone”

Giovedì 26 aprile i ragazzi della 1ª A della scuola secondaria di 1° grado di San Teodoro, affronteranno, per il terzo anno consecutivo, il palco del teatro comunale per la rappresentazione de “Il Testamento”, una commedia inedita, in 3 atti, che rappresenta l’atto finale del laboratorio teatrale, realizzato nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, finanziato dall’amministrazione comunale e gestito dal personale della cooperativa sociale Camminiamo Insieme di San Teodoro.

Il progetto rientra tra le attività di arricchimento dell’offerta formativa che, ormai da anni, il servizio socio culturale del comune di San Teodoro realizza per i ragazzi dell’istituto comprensivo di San Teodoro.

Anche per quest’anno la regia dello spettacolo e la realizzazione del laboratorio teatrale è stata affidata a Carlo Piras, socio della cooperativa Camminiamo Insieme, che gestisce l’attività formativa ed è l’autore della commedia. Ha seguito la classe dal suo esordio, tre anni fa e, anche quest’anno, ha scritto un testo teatrale a misura dei giovani attori.

“La personalizzazione del lavoro svolto da ogni singolo alunno” ci tiene a precisare l’autore “rappresenta una delle peculiarità del progetto che, per quanto accolto di buon grado dai ragazzi e dagli insegnanti, rappresenta, anno dopo anno, una sfida crescente per superare le paure dei ragazzi a mettersi in gioco e ad affrontare l’impegno di crescere, come attori e come persone”.

Dopo il matinée teatrale che li vedrà impegnati, nella stessa giornata, per la rappresentazione aperta agli alunni e agli insegnati della scuola, i ragazzi si cimenteranno in un secondo spettacolo, alle 20, aperto alla comunità che, da sempre, partecipa con un alto numero di spettatori, pronti ad applaudire i giovani attori.

Gli esiti finali dei successivi laboratori teatrali si svolgeranno (con la stessa modalità del duplice spettacolo), nelle giornate di sabato 5 maggio, per i ragazzi della 1ª B della scuola Secondaria di 1° grado, con la rappresentazione dello spettacolo “Pro… Cessi!”, giovedì 24 maggio per i ragazzi della 5ª A della scuola primaria con la rappresentazione dello spettacolo “Dietro il sipario” e giovedì 31 maggio per i ragazzi della 5ª B della scuola Primaria con la rappresentazione dello spettacolo “Milatasco”.

Tutti gli spettacoli teatrali andranno in scena alle 20, al teatro comunale “Il Cupolone”, e saranno ad ingresso libero ed aperti all’intera comunità teodorina.

(Visited 32 times, 32 visits today)