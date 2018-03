Gli imputati sono giovanissimi e in gran parte incensurati.

Andranno a processo i 22 imputati, per la maggior parte residenti a San Teodoro, finiti nel 2015 al centro dell’inchiesta denominata “Holy man”. All’epoca gli inquirenti avevano scoperto un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga, come cocaina, hascisc e marijuana, che si sviluppava tra le province di Olbia-Tempio, Nuoro e Sassari. Per le operazioni di rifornimento e l’attività di spaccio l’organizzazione si serviva di una banda di giovanissimi, in gran parte incensurati.

Dopo i primi patteggiamenti tra i giovani coinvolti, adesso è arrivato il momento dei processi con rito ordinario. I 22 imputati dovranno presentarsi prossimamente davanti al giudice monocratico del tribunale di Nuoro. Secondo l’accusa la banda serviva centinaia di clienti tra San Teodoro, Budoni e Olbia.

(Visited 229 times, 229 visits today)