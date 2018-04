La nuova viabilità approvata dal Comune.

Cambia la segnaletica a Sant’Antonio di Gallura. Gli operai sono al lavoro nell’incrocio tra via Calangianus, via Arzachena, via Principe Umberto e via Regina Elena. L’obiettivo è eliminare definitivamente il pericolo di incidenti in quel tratto.

Per questo si è proceduto a disegnare per terra nuovi segnali di Stop. Di conseguenza tra via Roma e via Verdi si potrà solo salire e su via Antonio Sciesa solo scendere. Gli interventi di riorganizzazione della viabilità, decisi dal Comune, proseguiranno nei prossimi giorni.

