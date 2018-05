Dovrà dirigere l’area Servizi sociali dell’ente.

Il Comune di Sant’Antonio di Gallura ha indetto una selezione mirata all’assunzione a tempo determinato di un operatore sociale.

La selezione, che avverrà per titoli e colloquio, mira alla ricerca del responsabile dell’area Servizi sociali, Pubblica istruzione Spettacolo e Sport dell’ente.

Potranno partecipare tutti coloro che siano in possesso di un diploma di Assistente sociale, di una laurea in Psicologia o in Pedagogia. I candidati, inoltre, dovranno aver già svolto un’esperienza lavorativa, di almeno 18 mesi, nella pubblica amministrazione.

Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro il prossimo 21 maggio.

(Visited 207 times, 31 visits today)