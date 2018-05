Gli studenti l’hanno realizzata insieme all’associazione Gallura turismo.

Un’applicazione per promuovere i vecchi fari che si incontrano lungo la costa. E per aiutare i turisti nella riscoperta di questo patrimonio, ancora troppo spesso poco valorizzato. L’idea è degli studenti dell’istituto superiore Solinas di Santa Teresa di Gallura. Nell’ambito del progetto alternanza scuola-lavoro i ragazzi si sono impegnati per realizzare un’app dedicata ai fari.

Gli studenti, coordinati dai volontari dell’associazione Gallura turismo, hanno lavorato per creare una specie di catalogo virtuale, consultabile da cellulare. Un vero e proprio percorso che racconta, con il linguaggio multimediale, i monumenti che si possono incontrare in zona.

