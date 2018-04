Dovrà scontare una condanna di 6 mesi.

La squadra mobile di Sassari, nella mattinata di ieri, ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica di Sassari nei confronti di un 55enne di Napoli, dovendo espiare una condanna di 6 anni di reclusione, per la detenzione illegale di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato trovato con circa due chilogrammi di cocaina.

Già noto per i suoi trascorsi penali, l’uomo era stato arrestato nel maggio 2015. Nella circostanza la polizia aveva predisposto appostamenti e pedinamenti vicino al negozio di generi alimentari e casalinghi gestito appunto dal 55enne in questo centro cittadino. Proprio in quell’attività era avvenuto il sequestro dello stupefacente che era stato recapitato da un corriere insieme ad altra merce, dopo l’orario di chiusura del negozio.

Nel corso del blitz era stata scoperta una scatola contenente piatti di plastica per alimenti, con all’interno l’ingente quantitativo di droga.

L’uomo, durante il processo in primo grado era stato condannato a sei anni di reclusione. Tale condanna è stata poi confermata in appello, ma i difensori avevano impugnato il verdetto, rigettato in seguito dalla Cassazione nello scorso mese di novembre, diventando così definitiva.

L’uomo pur residente in questo centro cittadino, è stato rintracciato alla periferia di Nuoro ove si era recato per ragioni di lavoro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato presso il carcere di Nuoro per l’espiazione della pena.

