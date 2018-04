Eroina al centro di accoglienza, arrestato un 22enne

La perquisizione della polizia.

Nella mattinata di ieri, personale della squadra mobile, a conclusione di una serrata attività investigativa ha proceduto all’arresto di un 22enne nigeriano colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di 44 grammi di eroina, suddivisa in un ovulo in cellophane pressato rinvenuto dentro una valigia e altri 23 piccoli involucri in cellophane, pronti per essere immediatamente smerciati, rinvenuti all’interno di un pacchetto di sigarette nascosto in un cuscino.

L’uomo è stato fermato a seguito della perquisizione effettuata all’interno del suo alloggio, situato presso un centro di accoglienza per migranti di Sassari, che ha consentito di rinvenire oltre alla droga, la somma di 60 euro e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Le indagini condotte dalla squadra mobile, avevano come obbiettivo il controllo di alcuni centri di accoglienza situati in questa Provincia. Al termine delle attività l’arrestato è stato associato presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.

