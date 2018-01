Nella giornata di ieri personale di polizia stradale di Sassari, ha denunciato in stato di libertà un 43enne, originario della provincia di Nuoro, per ricettazione.

Una pattuglia, impegnata in un servizio di controllo sulla viabilità stradale, in questo centro cittadino nel far rientro in un ufficio, mentre attraversava una intersezione stradale, ha rischiato di rimanere coinvolta perché un utente a bordo della propria utilitaria, nonostante il semaforo fosse rosso ha proseguito la marcia.

Il conducente è stato prontamente seguito e bloccato a poca distanza. Durante le fasi di verifica del veicolo e del conducente, gli agenti hanno notato cha all’interno del mezzo vi erano diversi capi di vestiario, ancora con le etichette e con dispositivi antitaccheggio di una nota catena di abbigliamento. Riguardo la merce, presumibilmente di provenienza furtiva, l’uomo non è riuscita a dare alcuna giustificazione plausibile, e per questo motivo oltre alla sanzione amministrativa per la mancata precedenza è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.