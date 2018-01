Locale serale senza autorizzazione, cinque denunciati

I controlli della polizia.

Intensa attività della polizia di stato, in tutte le sue articolazioni, comprese le specialità. Infatti, nei giorni scorsi, personale della squadra di polizia amministrativa della Questura di Sassari, ha denunciato in stato di libertà cinque persone per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Otto persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria da personale della divisione di polizia anticrimine, per minacce e percosse, ed un sassarese di 80 anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Inoltre, gli agenti della Sezione polizia stradale di Sassari, hanno denunciato quattro persone, tutte sassaresi, per ricettazione in concorso tra loro, mentre personale della sezione polizia postale ha segnalato all’A.G. un uomo di origini pugliesi ed un 30enne della provincia di Taranto, entrambi per indebito utilizzo di carte di credito, ed un 33enne di Siracusa, per truffa.

L’attività di polizia giudiziaria ha riguardato anche la Squadra Mobile. Infatti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip di Sassari, gli agenti hanno tratto in arresto una donna di 30 anni, originaria della Romania, che vanta un curriculum di tutto rispetto per quanto riguarda una serie di furti perpetrati sempre presso diverse attività commerciali.