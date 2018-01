A tradirlo il suo nervosismo.

Nella mattinata di ieri, personale della Polizia di stato ha denunciato un 22enne sassarese per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Gli agenti, appartenenti al reparto prevenzione crimine Sardegna di Abbasanta, inviati dal dipartimento della poliziaquale rinforzo per i servizi di controllo del territorio, nel transitare in una via del quartiere di Latte Dolce, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo tre giovani.

Questi ultimi hanno mostrato da subito segni di nervosismo ed uno di loro, alla guida del mezzo, ha immediatamente dichiarato di essere sprovvisto di patente e di contrassegno assicurativo del veicolo. I primi accertamenti hanno permesso di appurare che tutti e tre avevano precedenti di polizia e sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura. L’atteggiamento inquieto di due di loro ha indotto i poliziotti ad effettuare una perquisizione personale che ha dato esito positivo. Infatti, celati all’interno degli indumenti intimi del 22enne, sono stati rinvenuti diversi grammi di sostanza stupefacente e presso il suo domicilio, dove è stata estesa la perquisizione, è stata rinvenuta altra droga, per un totale di 11 grammi circa di eroina, 2 grammi di cocaina e 7 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro.

Il predetto è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed un 31enne sassarese, fermato insieme a lui, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico rinvenuto all’interno della propria autovettura.