Nella mattinata di ieri, la polizia di Sassari ha denunciato in stato di libertà, un uomo di 44 anni, per furto in un esercizio commerciale.

Gli agenti, sono intervenuti presso un negozio d’abbigliamento cittadino, su richiesta del personale addetto alla vigilanza, che poco prima aveva notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali.

Il personale intervenuto ha constatato che il predetto aveva sottratto, senza danneggiarlo, un giubbotto da uomo per un valore di circa 70 euro. A seguito dell’intervento dell’equipaggio della sezione volanti, l’uomo è state identificato e quindi segnalata all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.