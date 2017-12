L’augurio del presidente dell’Olbia Calcio Marino.

Sguardo rivolto al futuro con obiettivi ambiziosi anche per il 2018 per il presidente dell’Olbia Calcio Alessandro Marino: “Ci mettiamo alle spalle un 2017 ricco di avvenimenti e di emozioni per guardare al 2018 con l’auspicio di poter arrivare a toccare nuovi e ambiziosi orizzonti nel segno di un’Olbia sempre più al centro del territorio. I primi passi li muoveremo con le scuole attraverso progetti formativi e culturali ormai prossimi alla partenza. Insieme ai più giovani vogliamo accrescere la partecipazione della nostra città, alimentando la passione biancolbiese sulla strada dell’etica, della sportività e della creatività. A tutti gli olbiesi, a tutti i tifosi, a tutti i simpatizzanti della nostra Olbia auguro Buone Feste e un nuovo anno ricco di soddisfazioni”.