Atletica, emozioni infinite a Correre insieme per l’autismo

Gianni Mei rivive le sensazioni di Correre insieme per l’autismo.

Una giornata indimenticabile, di quelle che ti restano nel cuore e ti insegnano i veri valori della vita. “Correre insieme per l’autismo”, la manifestazione, giunta alla terza edizione, andata in scena sabato allo Stadio “Angelo Caocci” è stata un successo superiore ad ogni aspettativa. Una gioia immensa per l’Atletica Olbia e l’Associazione Sensibilmente Onlus promotrici di un’iniziativa dal significato profondo. A raccontare le sensazioni di una mattinata magica è Gianni Mei, speaker d’eccezione dell’evento assieme a Tommy Rossi: “Siamo ancora emozionati per ciò che abbiamo vissuto. C’è stata una partecipazione massiccia e soprattutto sentita da parte di tantissime scuole cittadine”. Un aspetto ha particolarmente colpito tutti. “Il convinto ed entusiasmante riscontro da parte delle scuole superiori. Ragazzi che hanno condiviso con passione il momento dimostrando una sensibilità davvero edificante”.

Ben 7 serie di staffette da parte degli adolescenti olbiesi: “56 formazioni, 224 atleti, che hanno corso con uno spirito incredibile tagliando il traguardo con una felicità palpabile che prescindeva dalla posizione in classifica”. Brividi anche dai 200 metri riservati ai bimbi delle elementari: “Una passeggiata festosa con medaglie e giochini per tutti con applausi scroscianti dei numerosissimi genitori presenti che hanno sottolineato il senso intimo della manifestazione: correre assieme con i bambini speciali accompagnandoli nella strada della vita”.

Questa la vera vittoria di “Correre insieme per l’autismo”. Gianni Mei ringrazia il corpo docente: “Gli insegnanti sono stati davvero bravi nel riuscire a coinvolgere un numero così importante di alunni delle scuole primarie e secondarie della città”. Il momento clou con la staffetta “Full HD” affidata alla regia dell’educatore Fabrizio Biancu: “E’stato toccante vederli correre sulle note di “Un mondo migliore” di Vasco Rossi e passare sotto la tribuna gremita con un sorriso senza confini”. Emozioni che ripagano appieno degli sforzi fatti in fase di preparazione e organizzazione. “E’troppo bello. Stiamo già pensando all’anno prossimo“.

(Visited 21 times, 21 visits today)