Basket, aiutiamo Edoardo Campus a vincere la partita della vita

Domani sera al Pala Da Tome raccolta fondi per Edoardo Campus.

Edoardo Campus, 18enne cestista del Cus Sassari, è andato negli Stati Uniti per vivere un’importante esperienza scolastica che gli consentiva di affinare la sua grande passione: il basket.

Il 2 aprile scorso gli è stato purtroppo diagnosticato un cancro al terzo stadio. Il ragazzo si è già sottoposto ad un intervento avviando i relativi cicli di terapia, ma negli USA le spese oncologiche sono insostenibili. Si è avviata immediatamente una gara di solidarietà da parte dei suoi compagni della High School di Ozauke nello Wisconsin che hanno attivato una raccolta fondi online raggiungendo la cifra di circa 35 mila dollari. La somma necessaria per completare i trattamenti è di 80 mila dollari.

Il campionissimo Gigi Da Tome si è unito all’impresa pubblicando anche un appello sulla sua pagina Facebook: “Uniti, con piccoli gesti, possiamo dargli una grande mano per vincere questa partita“. Domani, per la quarta giornata di ritorno del Campionato di Serie D, la Nivea Santa Croce ospiterà alle 19.00 al Pala Da Tome proprio il Cus Sassari. La società gialloblù ha pensato di contribuire a questa nobile causa. Nelle parole del general manager Marco Da Tome il significato intimo dell’iniziativa: “Quanto accaduto ad Edoardo ci ha colpito profondamente. E’una lezione che ci ricorda il valore della vita e il fatto che un evento del genere, purtroppo, può accadere a chiunque. Crediamo fortemente che lo sport sia uno strumento importantissimo per veicolare la solidarietà”.

Nel corso della partita sarà possibile dare il proprio contributo in una cassetta appositamente predisposta. “Provvederemo a far avere la somma ricavata direttamente alla famiglia di Edoardo. Auspichiamo una partecipazione convinta e numerosa. Ogni piccola donazione è fondamentale per far vincere ad Edoardo la partita della vita”. Domani sera un appuntamento da non perdere per aiutare Edoardo Campus a realizzare il canestro più importante. Basta poco per contribuire a qualcosa di immenso.

