Basket, l’Under 12 della Nivea Santa Croce trionfa al Trofeo Garbosi

La cronaca e il pensiero di Gianni Loi, coach della Nivea Santa Croce.

Un trionfo storico per il basket sardo. L’Under 12 della Nivea Santa Croce diretta da Gianni Loi e dall’assistant coach Fabiana Pinna ha conquistato il prestigioso Trofeo Garbosi disputato nel fine settimana a Varese e nell’hinterland della città lombarda. La manifestazione, giunta alla 39^edizione, rappresenta una delle massime espressioni della pallacanestro giovanile nazionale e ha visto la partecipazione di campioni del calibro di Meneghin, Belinelli e Gallinari. Un ruolino di marcia immacolato quello dei giovani gialloblù che nel girone eliminatorio di Castronno hanno regolato Lavagna, Urania Milano e Sette Laghi Gazzada per poi travolgere nei quarti il Gallarate.

In semifinale lo scoglio della Robur et Fides Varese, affrontata nella sua tana e battuta 62 a 54. La finalissima di Gallarate ha riservato per la Santa Croce la blasonata formazione dell’Aurora Desio. La sfida è stata palpitante con il quintetto olbiese che provava a scappare nel primo quarto chiuso sul 23 a 11 per poi subire il ritorno degli avversari (27 a 25 all’intervallo). Al ritorno sul parquet è stata battaglia punto a punto con continui capovolgimenti di fronte sino all’ultimo rush quando i santacrocini, raccolte le forse residue, hanno realizzato quello che sembrava un sogno imponendosi con il punteggio di 53 a 47. La spedizione gialloblù era composta da Lorenzo Raspa, Lorenzo Inzaina, Filippo Rubattu, Nicolò Migliaccio, Alessandro Mazzoleni, Federico Mazzoleni, Simone Scognamiglio e Nicolò Gaias integrati da Stefano Trucchetti (Dinamo Sassari), Alessandro Dore (Basket 90), Angelo Molle (Cus Sassari) e Simone Casu (Azzurra Oristano).

E’ la prima volta che una squadra sarda si aggiudica il torneo. Il coach Gianni Loi commenta così l’impresa: “I nostri tifosi ci hanno trascinato alla vittoria. Sembrava di giocare ad Olbia. L’urlo “gialloblù gialloblù” faceva tremare il Palazzetto. I ragazzi sono stati fantastici dal primo minuto della prima gara all’ultimo secondo di oggi”. Quale è stato il fattore determinante in finale? “La difesa innanzitutto. Ma devo ammettere che la squadra ha mostrato una compattezza e una maturità incredibili. Dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi” Per il tecnico il successo ha un significato particolare. “E’ la prova provata che la collaborazione tra le società della nostra isola è l’unica strada percorribile per far sì che i nostri talenti possano dimostrare appieno il loro valore. E’un messaggio che predico da tempo e che non mi stancherò di predicare. Sono davvero felice perchè ho visto la gioia negli occhi dei bambini. Hanno strameritato questa vittoria vivendo un’esperienza impagabile”. Per la Nivea Santa Croce un alloro dal valore inestimabile.

