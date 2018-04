Calcio balilla, Ester Tola campionessa italiana

Il racconto della splendida impresa di Ester Tola.

Ester Tola, fuoriclasse dell’Arzachena Costa Smeralda Calcio Balilla, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di doppio femminile al termine della kermesse disputata domenica scorsa ad Arborea. “Dedico la vittoria alla mia squadra, un gruppo fantastico capitanato dal presidente Andrea Alvisa“. Ester Tola e il biliardino: una passione coltivata sin dall’infanzia. “Sono di Sedini e giocavo nei bar del paese”. L’alba della campionessa. “Da 18 anni abito a La Maddalena e nel 2015 i dirigenti dell’Olbia Calcio Balilla, dopo avermi visto all’opera in un torneo, mi proposero di giocare per loro. Li ringrazio infinitamente per avermi dato la possibilità di esprimermi”.

L’anno scorso l’arrivo in Costa Smeralda con i colori biancoverdi. “Sono l’unica donna della compagine. Mi hanno subito accolta con entusiasmo. Mi sono sentita a casa mia“. Domenica ad Arborea un successo importantissimo. “Ho giocato in coppia con la foggiana Cristina Dionisi”. Ester Tola la bomber. “Sono un’attaccante. E’qualcosa che ti senti dentro. Non posso spiegarlo a parole”. Come quell’ansia che la assale. “Si decide tutto in pochissimi minuti. La devo trasformare in calma e concentrazione”. Specialità volo. “Tutto di prima. Non c’è tempo per pensare”. La finalissima. “E’ stata tosta. Venivamo da tanti turni eliminatori”. 6-1 6-4 e coppa sollevata al cielo. “Un’emozione incredibile. Durante il viaggio di ritorno mi sono resa conto che non avevo fatto nemmeno una foto con il trofeo in mano”.

Cosa cambia nella vita di Ester questo clamoroso successo? “Sono consapevole che mi devo allenare molto di più”. Per puntare a nuovi traguardi. “E’ uno sport che necessita di energie fisiche e mentali non indifferenti”. Orgogliosa del suo titolo. “L’ho sudato tanto. Ogni partita deve essere affrontata con la stessa determinazione. Non è ammesso il minimo calo di tensione”. Il futuro. “Con l’Arzachena Costa Smeralda Calcio Balilla siamo stati promossi in Serie B. Ci attende un campionato impegnativo che vogliamo affrontare da protagonisti”. Con in rosa una campionessa italiana il cammino sarà sicuramente più spedito.

