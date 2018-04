Parteciperà ai campionati italiani Junior.

Un altro titolo regionale per il centro sportivo Olbia con il junior Giovanni Decandia nei 55 kg. Titolo regionale che gli garantisce la qualificazione ai Campionati Italiani Junior in programma al PalaPellicone di Ostia il sabato 12 maggio.

Nella stessa competizione hanno gareggiato anche gli esordienti nella seconda fase del Grand Prix Esordienti A/B. Ottimi primi posti per Filippo Deiana nei 32 kg e Davide Di Gennaro nei 55 kg. Secondo piazzamento per Riccardo Dettori nei 46 kg. Non raggiungono il podio Claudio Manfredotti nei 36kg e Mette Gabriele nei 46 Kg. Per quest’ultimo una nota a parte essendo la sua primissima gara, ma ha dimostrato comunque grande determinazione e coraggio.

Soddisfatto tutto lo staff del centro sportivo Olbia, impegnato il prossimo 6 maggio al Geovillage nell’annuale manifestazione propedeutica per piccoli Judoca. Un’occasione per socializzare e divertirsi con questa affascinante disciplina Giapponese. La manifestazione avrà inizio alle 9 e 30 con ingresso gratuito.

