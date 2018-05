Oltre 200 bambini al Geovillage per la festa dello judo

La manifestazione organizzata dal Centro sportivo di Olbia.

Domani al Geovillage si disputerà la manifestazione propedeutica per i mini judoca che il Centro Sportivo Olbia Judo organizza ogni anno con la partecipazione di oltre 200 bambini all’insegna del divertimento. Il fine ultimo di queste manifestazioni, infatti, è divertirsi con il Judo attraverso mini combattimenti da 1 minuto, in base ad età e peso, che servono esclusivamente per mettere in pratica ciò che si prova in allenamento durante la settimana.

Per salvaguardare i più giovani e contrastare l’abbandono precoce la Fijlkam (Federazione Italiana Lotta, Judo, Karate e Arti Marziali), ha scelto una formula”propedeutica” in cui i bambini vengono premiati anche solo per l’impegno e non solamente per il mero risultato agonistico. Un approccio sposato diversi anni fa con grande convinzione dal Centro Sportivo Olbia Judo che rimanda la fase puramente agonistica in età decisamente più avanzata.

Un occasione quindi di aggregazione e socializzazione senza porre particolare attenzione ai risultati agonistici che a questa giovane età possono distorcere il reale senso dell’attività sportiva e, in alcuni casi, essere lesivi per la troppa esposizione a delusioni, mortificazioni e umiliazioni dovute alle troppe pressioni e aspettative degli allenatori e genitori. La gara ha inizio alle 9.30 al PalaAltoGusto, presso il Geovillage, con ingresso gratuito. Il divertimento è assicurato.

