Calcio, la Star Sport di Giorgio Bagatti si gioca tutto a Oschiri.

La Star Sport è attesa domenica dalla trasferta sul campo della capolista Oschirese. A 5 turni dal termine del Campionato di Prima Categoria, con la squadra di Giorgio Bagatti a 4 punti dai granata, la sfida è di quelle senza appello. Il tecnico olbiese non si nasconde: “Andiamo ad Oschiri per cercare di vincere e riaprire i giochi per il salto in Promozione”. Oschirese favorita alla vigilia della stagione che ha confermato tutto il suo valore. “Giocano assieme da tanto tempo, hanno un grande pubblico al seguito e un ambiente che li sostiene in tutto e per tutto. Sono stati molto bravi a confermare i pronostici”. A due lunghezze dalla prima della classe c’è il Siniscola. “Sono le due squadre più forti. Le metto sullo stesso piano”.

Subito sotto la Star Sport di Giorgio Bagatti. “La dirigenza mi ha chiesto di intraprendere un progetto a medio termine per provare a vincere il campionato in 2 o 3 anni. A mio parere siamo andati oltre le aspettative“. Un complesso quasi completamente nuovo. “Solo pochi giocatori mi conoscevano. Abbiamo costruito la rosa a luglio. L’obiettivo era quello di amalgamare al più presto il materiale a disposizione”. Con il sogno di bruciare le tappe. “Gli alti e bassi dipendono proprio dal fatto che i miei ragazzi giocano per la prima volta assieme. Ma siamo rimasti sempre ai vertici della classifica”. L’aspetto tattico non è poi da sottovalutare. “Attuo un modulo molto offensivo che la squadra ha dovuto assimilare. Molti dei componenti erano abituati a giocare sfruttando le ripartenze”.

Un gruppo solidissimo con la stella Checco Fera. “Non amo parlare dei singoli, ma Checco a 41 anni ha dimostrato ancora una volta tutte le sue qualità realizzando 20 gol“. Un esempio per tutti: “Si comporta come un professionista. E’il primo ad arrivare all’allenamento e al termine della seduta la rifinisce con flessioni e addominali”. Una sorpresa per Giorgio Bagatti? “Pensavo che gli anni di inattività non gli consentissero di esprimersi addirittura a questi livelli. Sono strafelice di essere stato smentito“. Oschirese-Star Sport mors tua vita mea. “Di certo non firmo per un pareggio”. Chi vincerà? “Chi avrà più voglia e più fame”.

