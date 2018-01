Incidente questa notte fuori Badesi.

Ha perso il controllo ed è finito con la sua moto contro il muro di una banca, sulla strada di ritorno da Badesi Mare. Uno scontro fatale, nel quale ha perso la vita, questa notte, un giovane di 19 anni, Giovanni Maria Ugnutu, che vive nel paese.

Era poco dopo l’una di notte quando si è verificato l’incidente. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Tempio, il giovane ha finito la sua corsa in moto contro il muro dell’edificio. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Trasportato in ambulanza all’ospedale di Sassari, è morto questa notte nel reparto di rianimazione.