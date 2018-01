Nuova canzone per il cantautore tempiese Giovanni Selis

Si intitola “Vivo per metà” ed è già in rotazione radiofonica.

Il cantautore tempiese Giovanni Selis ha pubblicato una nuova canzone. Il titolo è “Vivo per metà”, e il brano, distribuito da “La stanza nascosta records”, è già disponibile sulle principali piattaforme digitali. La canzone è il primo singolo estratto dal futuro album del musicista di Tempio, classe 1989. Il videoclip del brano è stato girato sul monte Limpara.

Selis, dopo gli studi al Conservatorio Canepa di Sassari, ha deciso che la musica sarebbe stato il suo mestiere. Ha già alle spalle già una importante collaborazione con il produttore Piero Calabrese, che ha scritto per Giorgia, Zero Assoluto e Alex Britti, e ha preso parte con il gruppo Sense of Time alla finale del Cantagiro e a un’edizione di Una Voce per Sanremo. Per “La stanza nascosta Records” Selis aveva già pubblicato un altro singolo, “Illuso”.