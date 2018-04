La decisione del tribunale regionale sull’ospedale.

Il Tribunale Amministrativo della Sardegna sospende l’efficacia dell’ordinanza emanata dal sindaco di Tempio Pausania Andrea Biancareddu, con cui si chiedeva l’immediato ripristino delle attività del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Paolo Dettori”. L’Ats aveva impugnato il provvedimento e oggi comunica l’accoglimento dell’istanza che ne sospende l’efficacia, fissando la data per la trattazione collegiale per il 6 giugno prossimo nella quale, tra gli altri aspetti, il Collegio effettuerà una valutazione anche rispetto alla possibilità per il Sindaco di emanare l’ordinanza così come presentata nei confronti dell’Ats.

In un’ottica di massima trasparenza, la direzione di Ats e della Assl di Olbia comunicano che non essendo pervenute risposte ai telegrammi di convocazione dei 15 ginecologi presenti nella graduatoria della Aou di Cagliari, si è proceduto all’ulteriore scorrimento della graduatoria, finalizzato al reclutamento di professionisti da inserire nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale tempiese.

