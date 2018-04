Gli studenti del liceo di Tempio a lezioni di golf: un’opportunità per il futuro

Presente una delegazione di studenti del liceo scientifico G.M. Dettori ad indirizzo sportivo.

E’ una primavera all’insegna del golf per la Costa Smeralda. Dopo la straordinaria partecipazione del territorio ai corsi di golf organizzati da Smeralda Holding per la comunità – sono stati circa un centinaio i principianti che hanno potuto avere i primi rudimenti di tecnica golfistica – il Pevero Golf Club ha ricevuto una delegazione di studenti del liceo scientifico G.M. Dettori ad indirizzo sportivo di Tempio Pausania e le scuole medie di Badesi ed Aggius.

Come affermato dagli stessi professori , e’ stato un incontro molto interessante per i ragazzi che non solo hanno avuto l’opportunita’ di conoscere alcuni aspetti sportivi ma anche quello di riflettere sulle opportunita’ professionali, gestionali, agronomiche e turistiche che il golf puo’ offrire per il loro futuro.

