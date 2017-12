Il numero dei magistrati del tribunale di Tempio salirà da 11 a 12.

Emergenza al tribunale di Tempio, in perenne carenza di organico. Dopo il sopralluogo dei mesi scorsi, il vice presidente della Camera dei deputati, Roberto Giachetti, aveva sottoposto al ministro della Giustizia Andrea Orlando una serie di questioni riguardanti proprio il tribunale di Tempio. In particolare “quali iniziative urgenti intendesse assumere il ministro per ripristinare la corretta pianta organica del tribunale di Tempio, sia per i magistrati che per i dipendenti amministrativi”.

Ora è arrivata la risposta del ministro Orlando. Il quale per prima cosa ha assicurato che “che in virtù della rideterminazione delle piante organiche il numero dei magistrati del tribunale di Tempio salirà da 11 a 12”. Numeri alla mano, in ogni caso risulta che il personale di magistratura a Tempio è scoperto per il 33%. Sono quindi vacanti 6 posti di giudice, 5 dei quali (3 nel settore civile e 2 nel penale) sono stati messi a bando a luglio, concluso senza aspiranti.

Per ovviare a questa carenza, il Csm ha quindi destinato al tribunale gallurese 4 magistrati ordinari in tirocinio che prenderanno servizio il 10 maggio. A gennaio, invece, arriverà il nuovo presidente del tribunale. Per quanto riguarda invece le carenze del personale amministrativo, il ministro Orlando fa notare che, a fronte di 43 unità, ne sono presenti 37, con una percentuale di scopertura del 14%. Inferiore alla media nazionale.