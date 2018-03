La ricerca è rivolta a persone affette da disabilità.

Una volta trovate le aziende disponibili, a Tempio, si cercano i tirocinanti per il periodo formazione e lavoro del progetto Includis. L’obiettivo dei progetti di inclusione socio-lavorativa Includis è il reinserimento sociale partecipato della persona affetta da disabilità.

Il progetto si articola attraverso lo sviluppo di percorsi integrati di inclusione attiva e di sostegno all’inserimento sociale e lavorativo. Nello specifico è prevista una personalizzazione dell’inserimento attraverso tirocini finalizzati al raggiungimento dell’autonomia della persona disabile.

Verranno, inoltre, coinvolti adulti in difficoltà che abbiano assolto l’obbligo formativo e minori con disabilità, presi in carico dai servizi sociali o dai servizi sanitari competenti. Possono accedere ai tirocini persone non occupate con disabilità riconosciuta secondo i termini di legge. Le persone con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico presso i Centri di salute mentale e quelle con disabilità mentale o psichica in carico ai servizi socio sanitari specialistici pubblici o convenzionati.

