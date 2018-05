Il brano Chinatown del cantautore Selis.

E’ uscito il brano Chinatown, featuring del cantautore sardo Giovanni Selis e del musicista Drashi, distribuito dall’etichetta algherese, ma operativa sull’intero territorio nazionale, La Stanza Nascosta Records su tutte le principali piattaforme digitali e promosso da Verbatim Ufficio Stampa.

Il singolo, da oggi in rotazione radiofonica su oltre ottanta emittenti, è accompagnato dal videoclip ufficiale per la regia di Stefano Pio, visibile sul canale VEVO di Giovanni Selis. Giovanni Selis, classe 1989, è un cantante, autore, arrangiatore e polistrumentista di Tempio Pausania. “Chinatown” segue la pubblicazione del lavoro Vivo per metà (La Stanza Nascosta Records, 2017) sviluppando a pieno soluzioni già presenti nel brano Una cosa sola, per stessa ammissione dell’autore un brano dalla base quasi Trap, ma molto delicato, che preannuncia un po’ lo stile dei brani che seguiranno l’album.

Selis e Drashi si inscrivono nell’onda nuova di rimatori corredati di beatbox, superando tuttavia l’individualismo selvaggio di certa trap, improntata ad una sterile autoreferenzialità, ed approdando al racconto lucido di un tessuto sociale condiviso. “Chinatown -spiega Selis- è un brano sul progresso tecnologico, nel quale i cinesi sono maestri. I cinesi, così pazzi, ma così precisi, ci hanno invaso. E ora dettano loro i ritmi dell’economia nel mondo”.

