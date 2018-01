Incontro con l’Anas e l’Assessorato ai lavori pubblici.

Buone notizie per la viabilità gallurese. A portarle il sindaco di Tempio Andrea Biancareddu, a seguito dell’incontro da lui avuto con il capo coordinamento Anas della Sardegna, l’ingegnere Valter Bortolan, e con il direttore generale dell’Assessorato regionale ai lavori pubblici, l’ingegnere Marco Dario Cherchi.

Nel corso dell’incontro è stata confermata la disponibilità di 38 milioni di euro da impiegare per il tratto La Fumosa. Saranno, invece, 60 i milioni di euro che verranno stanziati per la nuova circonvallazione esterna, che dovrebbe liberare la città di Tempio del traffico di mezzi pesanti derivanti dalla statale 127 Tempio-Olbia- Sassari e dalla statale 133 Tempio – Palau. Per la Tempio – Calangianus, infine, è previsto un finanziamento di 12 milioni e 300 mila euro, di cui 6 milioni stanziati dalla Provincia.

Novità importanti anche per la costruzione della nuova strada di Monte Pino, distrutta dall’alluvione del 2013. In settimana dovrebbe arrivare il parere dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, l’ultimo tassello necessario per poter iniziare i lavori.

Passi in avanti riguardano anche la strada Tempio-Olbia. Il sindaco Biancareddu ha potuto visionare il progetto. Saranno necessari 130 milioni di euro per delineare un percorso che riprende il tracciato della strada esistente, intervenendo, però, nei tratti più problematici. Il progetto è strutturato in lotti funzionali. Questo significa che non sarà necessario attendere lo stanziamento dell’intera cifra per iniziare i lavori. Sono, infatti, già stati confermati i 5 milioni necessari per il tratto che da Olbia arriva sino alle pendici di Monte Pino. Si avvicina, insomma, in modo concreto la data di inizio lavori per una strada, la Olbia – Tempio, di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo dell’intera Gallura.