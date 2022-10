Il messaggio di Miss Italia.

Carolina Vinci, la reginetta di Porto Cervo finalista a Miss Italia, si taglia con le altre i capelli per sostenere le ragazze iraniane e la blogger Alessia Piperno, che ora si trova, purtroppo, detenuta nel paese con l’impossibilità di comunicare con il mondo esterno.

Il longevo concorso di bellezza femminile nazionale ha voluto dedicare un video, in cui le “miss” si tagliano i capelli, come le manifestanti dell’Iran, per lanciare un messaggio contro la “regressione della condizione femminile, non solo nel mondo arabo, ma anche in Occidente e in Italia, dove quotidianamente siamo alle prese con pregiudizi e stereotipi”.

Un messaggio diretto, malgrado il concorso sia da sempre criticato, non solo dal movimento femminista, proprio per la tendenza a fomentare stereotipi antiquati sull’immagine della donna. Miss Italia, che oggi riscopre una veste femminista, ha subìto infatti sin dagli anni di esordio attacchi sulla “mercificazione” del corpo femminile e accuse di aver dato il via ad una serie di programmi televisivi pieni di ragazze mute e sorridenti che ammiccano al pubblico da casa ad ogni ora del giorno, indossando solo un costume da bagno. Oggi però, attraverso le immagini delle finaliste che tagliano i loro capelli, si chiede di dare continuità all’informazione per aiutare le donne e Alessia Piperno. “Le iraniane ci hanno dimostrato di avere bisogno di noi, ci hanno lanciato un richiamo forte”, dice la voce fuori campo.