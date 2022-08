Disavventura per un turista ad Arzachena.

Tempo di appoggiare un attimo il borsello per entrare a casa e del portafoglio non c’era più traccia. E’ la disavventura capitata a un turista in vacanza, ospitato da un’amica, che ha raccontato lo spiacevole episodio, accaduto questa mattina.

Il furto sarebbe avvenuto in via Umberto. “Era entrato un attimo in casa per appoggiare la roba e ha ritrovato il borsello aperto e nessuna traccia del portafoglio – racconta Maria -. L’ho visto sulla mia porta, ha spostato i mastelli del cartone ed è andato via. Ho idea di chi è stato, ma non essendo stato colto sul fatto non posso fare un’accusa”.

Il fatto ha causato enormi disagi alla presunta vittima, in quanto si è ritrovato fuori dalla sua città senza i suoi documenti. Il turista non ha potuto fare altro che sporgere denuncia, bloccare e rifare le carte. L’amica ha fatto quindi un appello sui social per restituire il portafogli al suo legittimo proprietario.