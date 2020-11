L’evento Notte de Chelu annullato per causa Covid.

Quest’anno Notte de Chelu non si farà. Lo annunciano a malincuore gli organizzatori che da 6 anni a questa parte hanno dato luce a questo meraviglioso evento. Notte de Chelu, che quest’anno sarebbe arrivato alla settima edizione, è una manifestazione nata a Berchidda dall’ingegno dei suoi abitanti nella creazione di presepi nelle maniere più svariate ed originali dando libero sfogo alla creatività . Questo evento è cresciuto negli anni diventando una manifestazione pre-natalizia che ogni anno accoglie migliaia di visitatori da tutta la Sardegna e non solo. Oltre al tour organizzato per ammirare uno per uno i vari presepi, gli ospiti si ritrovano in una vera e propria cortes aperta lungo tutte le tappe dei presepi, dove vengono allestiti punti ristoro, zona hobbistica e bancarelle di prodotti.

Dopo attente riflessioni su come poter aggirare il problema covid, gli organizzatori sono arrivati alla conclusioni di dover a malincuore annullare questa edizione per l’impossibilità di coniugare lo svolgimento dell’evento con le norme di sicurezza e preservare la salute di tutti. ”La sicurezza del nostro paese è priorità imprescindibile. Vi auguriamo la salute e la serenità” concludono gli esponenti della associazione Proloco Berchidda.

