L’onestà di una coppia di Budoni.

L’onestà di una coppia di Budoni, prima di tutto. Poi la solerzia e l’efficacia dei carabinieri del comune e del loro comandante Gianluca Lombardi. In appena 15 minuti una donna di Ozieri è tornata in possesso del suo portafogli, che aveva perso dopo aver fatto un consistente prelievo di contante in via Nazionale, in pieno centro. La coppia budonese, Antonio e Maria Teresa, mentre passeggiavamo dopo l’aperitivo, hanno notato il portafogli a terra.

Hanno cercato se ci fosse un recapito, ma hanno trovato solo i documenti ed il bel pacchetto di contante di circa 500 euro, fresco di bancomat. A quel punto hanno avvisato direttamente il comandante dei carabinieri, che nel giro di qualche minuto li ha messi in contatto tra loro. Il portafogli è tornato quindi nelle mani della legittima proprietaria nel giro di appena 15 minuti.

