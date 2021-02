Il Dilbar torna in Costa Smeralda.

Il Dilbar è tornato in questi giorni in Costa Smeralda. La grande imbarcazione del magnate russo Alisher Usmanov è in navigazione nelle acque della Gallura. Le immagini video apparse sulla pagina del Corsorzio Costa Smeralda mostrano la zona del Grande Pevero in un’atmosfera quasi estiva.

I colori del mare sono spettacolari: l’azzurro turchese, la trasparenza dei fondali e la presenza del grande yacht ci fanno che si tratti già di giugno. Il re degli yacht, con il suo da 156 metro, uno dei più grandi del mondo, deve amare tantissimo la Costa Smeralda tanto che la scorsa estate è stato presenza fissa sulle coste gallurese.

https://www.facebook.com/watch/?v=725198541697716

