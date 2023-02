L’oligarca Usmanov: “Finché vivo sarò un cittadino di Arzachena”

L’oligarca Usmanov racconta il suo legame con Arzachena.

L’oligarca russo Alisher Usmanov, uno degli uomini più ricchi del mondo, si sente abitante di Arzachena e ha ringraziato il Comune per non avergli revocato la cittadinanza onoraria, a causa del conflitto russo-ucraino. Lo ha dichiarato in un’intervista a Tgcom24, dove il miliardario ha detto che il suo obiettivo è quello di aiutare la gente.

“Quando ho saputo che il sindaco di Arzachena non ha revocato il mio titolo di cittadino onorario – ha dichiarato Usmanov -, mi ha toccato nel più vivo profondo del cuore, ed io sarò per sempre, finché vivo, un cittadino di Arzachena. Farò tutto quello di cui questa città ha bisogno”. L’oligarca si è sempre dedicato alla beneficenza, anche nel territorio dove è cittadino onorario. Il magnate russo era stato recentemente sanzionato dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, dove diversi suoi beni in Costa Smeralda, come ville e auto, erano stati congelati.

Nel 2020 il magnate russo, uno dei 10 uomini più ricchi nel mondo, aveva donato 500 mila euro alla Regione Sardegna per la lotta contro il coronavirus, con la richiesta di usare i soldi per proteggere la salute dei sardi dal virus.