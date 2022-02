Gli affari dei russi in Costa Smeralda e cosa succederà dopo la guerra

Gli affari russi in Sardegna.

Mentre proseguono i bombardamenti russi in territorio ucraino, ci si interroga sulle eventuali conseguenze per la Sardegna. Da nord a sud, l’isola rappresenta per la Russia un vasto territorio nella quale poter investire. Ma è anche un ottimo territorio dove trascorrere le vacanze, benché i possibili contraccolpi sul turismo siano tutt’altro che campati per aria.

La presenza del magnate Usmanov.

A partire dalla Costa Smeralda, dove il magnate Alisher Usmanov ricevette la cittadinanza onoraria dal Comune di Arzachena. Due anni fa, in occasione del dilagare del coronavirus, donò mezzo milione di euro alla Regione, ma è da sempre stato presente nel territorio con la Fondazione Arte, scienza e sport Italia. L’uomo, che ha un patrimonio stimato di 22,6 miliardi di dollari, è il proprietario del mega yacht Dilbar, il quarto più lungo del mondo con 156 metri.

Gli effetti sul turismo.

Secondo l’Osservatorio Sardegna Turismo, in Gallura i russi che trascorrevano le vacanze erano oltre 40mila su 220mila presenze. Grazie alla loro presenza, vi sono state importanti ricadute sul mercato immobiliare, perché gli stessi hanno acquistato mega ville facendo alzare vertiginosamente i prezzi delle residenze.