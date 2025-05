Affitti a peso d’oro a Olbia: mille euro per 28 metri quadri

Gli affitti alle stelle a Olbia.

Guardando gli annunci immobiliari sugli affitti a Olbia, viene subito in mente la celebre scena del film “Il ragazzo di campagna”, in cui il campagnolo Artemio arriva a Milano in cerca di fortuna e si trova a pagare un canone esorbitante per un minuscolo monolocale. Se negli anni ’80 quella scena faceva sorridere per l’assurdità, oggi quella realtà è più che mai attuale, anche nella città gallurese.

LEGGI ANCHE: Aumento degli affitti a Olbia, record dei prezzi dopo l’estate

Che nella città gli affitti stanno diventando sempre più cari e introvabili non è una novità, ma ora anche per appartamenti di pochissimi metri quadri si chiedono cifre assurde, senza contare che quasi tutto il mercato che si trova a Olbia è ormai stagionale. Impossibile dunque pensare di costruirsi una famiglia o pianificare una permanenza a lungo termine nella città gallurese, che cresce ancora, ma ormai per poco, dato che l’emergenza abitativa è alle stelle.

Complici tanti proprietari di case che, in assenza di una politica nazionale sugli affitti, mettono a reddito le loro abitazioni, rivolgendosi soltanto ai vacanzieri e/o gonfiando i canoni alle stelle, anche in questo caso, a causa di un vuoto normativo da anni sul tetto massimo del canone di locazione immobiliare, facendo quel che gli pare. Di conseguenza la fame di case aumenta e si alimentano, purtroppo, anche le truffe online.

Un tour tra gli annunci.

Sugli autorevoli siti per gli annunci ci si rende conto come ormai è oltre alla difficoltà di trovare chi affitta annualmente, ma si trovano minuscoli appartamenti a peso d’oro. Grandi come una stanza o poco più. Su un portale di annunci, in questi giorni, è stata pubblicata l’inserzione che riguarda l’affitto di un monolocale da 28 metri quadri che si trova in zona Portisco. Siamo naturalmente in una località altamente turistica, ma salta all’occhio come l’inserzionista proponga 900 euro di affitto fino al mese di ottobre 2025, più 67 euro di spese condominiali. Siamo quindi a quasi mille euro per una stanza.

Ma non si tratta di un caso isolato. In zona Olbia mare qualcuno propone 800 euro per 35 metri quadri, questa volta con contratto annuale. Si chiedono 750 di canone mensile più 50 euro di spese condominiali. Ci si sposta nel centro storico della città, dove sempre nel famoso sito di annunci e sempre per soli 30 metri quadri di appartamento si chiedono 750 euro al mese, incluse le spese condominiali.

Un altro affittuario azzarda 1200 euro al mese per un appartamento in via Roma di 50 metri quadri, dunque in una zona che non ha un alto pregio. L’affitto dura soltanto sei mesi e si chiedono anche 60 euro di spese condominiali. In zona Pittulongu, da maggio a ottobre, qualcuno aveva proposto 2.300 euro al mese per una casa di 80 metri quadri, per poi scontare il canone a 2.000, forse per mancate risposte.

Prezzi buoni, ma solo in periferia.

Soltanto le case che si trovano in campagna hanno prezzi a “buon mercato” se paragonate alle proposte in città. I canoni vanno dai 500 ai 1.000 per abitazioni dai 50 ai 100 metri quadri e qualcosa di annuale è disponibile. Tuttavia, la situazione a Olbia sta diventando insostenibile: l’emergenza abitativa cresce, i privati gonfiano i loro prezzi e urgono politiche abitative che possano porre fine a questa crescente speculazione edilizia.

Canoni affitti in crescita a Olbia.

Stando a un’analisi di Immobiliare.it, ad aprile 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 21,85 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 29,83% rispetto a aprile 2024 (€ 16,83 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di Olbia ha raggiunto il suo massimo nel mese di giugno 2023, con un valore di € 25,33 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato gennaio 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 16,24 al mese per metro quadro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui