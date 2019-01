Tentato omicidio nella zona di Alà dei Sardi.

È stato raggiunto al torace e al braccio. Una fucilata sparata da breve distanza, questa mattina, all’alba, nel bivio tra Illorai e Osidda, vicino ad Alà dei Sardi. Un agguanto, con l’obiettivo di uccidere. Non hanno dubbi gli inquirenti che stanno conducendo le indagini. La vittima del tentato omicidio è Gianfranco Manca, 63 anni di Borutta, in provincia di Sassari. Si trova ora ricoverato all’ospedale di Nuoro in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un furgone del latte, quando è stato raggiunto dalla fucilata. A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio. E adesso da parte delle forze dell’ordine è caccia all’autore di questo tentato omicidio, che appare ancora inspiegabile.

