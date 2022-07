Tragedia nella spiaggia di Palau, un anziano muore annegato

Inutili i tentativi di soccorso.

Quello che sarebbe dovuto essere un tranquillo pomeriggio in spiaggia si è trasformato in una tragedia. Nella spiaggia di Palau, a Capannaccia, un uomo di 65 anni, secondo cause da accertare, intorno alle 17, ha avuto un malore ed è annegato.

L’anziano era ancora vivo quando è stato estratto dall’acqua, ma i tentativi di rianimarlo, durati circa un’ora, si sono rivelati vani, nonostante il tempestivo soccorso, e l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è spirato tra le braccia dei soccorritori.