Manca un centro di recupero per le ragazze anoressiche.

La Gallura, come la provincia di Sassari, coma la Sardegna ancora senza un Centro specializzato per curare le ragazze affette da disturbi alimentari. E per di più le pazienti, nella vecchia legislatura regionale, non venivano indirizzate a spese della Regione ai centri nella Penisola, che si occupano esclusivamente di queste patologie.

“In Sardegna le ragazze affette da disturbi alimentari vengono indirizzate presso i Csm (centri di salute mentale) – spiega Antonello Contini (Unidos) e parente di una persona affetta da anoressia nervosa -, dove vengono imbottite di farmaci che non migliorano la loro situazione. Fatto ancor più grave è che in caso di autolesionismo vengono ricoverate presso i reparti di psichiatria”.

Questo avviene perché la Sardegna è l’unica regione in Italia senza strutture specializzate nella presa in carico, cura e riabilitazione dei disturbi alimentari. “Nei centri specializzati della Penisola sono presenti team di medici – spiega Antonello – psicologhe, dietiste che non imbottiscono le ragazze di farmaci, ma utilizzano metodi che le aiutano a prendere in mano la situazione anche con l’aiuto di corsi e di attività interne ed esterne alla struttura”.

Purtroppo, la prassi che viene utilizzata negli ospedali dell’Isola, in caso di autolesionismo è quella del ricovero presso i reparti psichiatrici, dove le ragazze sono a contatto con pazienti con patologie non idonee alla loro situazione, che le porta a un gravissimo peggioramento della loro salute.

Una battaglia lunga quella compiuta da Antonello, per l’istituzione anche in Sardegna di strutture sanitarie adeguate a questo disturbo, che non conosce ancora oggi una cura definitiva ed è causa di morte per molte ragazze che ne sono affette. “Chiediamo a questo governo della Regione delle risposte concrete e come intendono muoversi per dare speranza e dignità a tante ragazze affette da disturbi dell’alimentazione – dice –, riscontri che non ho avuto da parte del precedente governo regionale. Nonostante le promesse fatte tre anni fa davanti ai cittadini a tutt’oggi nessuna risposta è arrivata”.

