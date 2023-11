Gli allenamenti con Juan Carlos e i ricordi in Costa Smeralda, addio ad Antonello

Addio ad Antonello Martini.

Lo sport gallurese è in lutto per la scomparsa di Antonello Martini. Ha fatto la storia della Gallura e, in particolare, del mondo del calcio di Arzachena e dell’Olbia. Da calciatore ad allenatore ha visto crescere due squadre molto importanti.

La notizia della sua dipartita, a 80 anni, lascia un vuoto incolmabile nel territorio. Una lunga vita, prima come calciatore e poi allenatore dell’Arzachena e, successivamente, nella primavera dell’Olbia Calcio della stagione 2003/2004. L’ex calciatore è ricordato come un gentiluomo che aveva sempre il sorriso stampato nelle labbra.

Si allenò in Costa Smeralda con Juan Carlos negli anni ’60, che fu il re di Spagna dal 1975 al 2014, come lo ricorda lo scrittore e giornalista Francesco Giorgioni, che gli ha dedicato una commuovente memoria sui social. “Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias chiese ad Antonello Martini se gli concedesse di allenarsi con lui – ha scritto -. Per alcune settimane, all’ora della pausa pranzo, il futuro re di Spagna si appostava davanti alla hall e attendeva che Antonello staccasse dal turno, dopodiché sgambettavano assieme alternando corsa ed esercizi muscolari. È solo uno dei tanti aneddoti (memorabili anche i preparativi per i fuochi d’artificio del Conte Acquarone, anno 1967) che Antonello mi ha raccontato personalmente, alcuni di questi fissati sullo schermo grazie ad un’intervista poi apparsa nel documentario Da lu Monti a lu Monti-Storia della Costa Smeralda”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui