Vandali nel lungomare di Olbia.

Ad una decina di giorni dall’inaugurazione i vandali hanno cominciato a prendere di mira il nuovo lungomare di Olbia. Alcuni incivili stanotte si sono accaniti sul jungle tree, tagliando via le corde, poi sulla passeggiata.

Sul pontile in legno hanno rimosso le luci che la sera illuminano la passerella rendendola spettacolare. Dure le parole del sindaco di Olbia Settimo Nizzi. “Questi baldi giovani pagheranno caro il prezzo di quello che hanno fatto – ha detto il primo cittadino –, metteremo la guardiania armata la sera in modo che queste azioni non si verifichino più”.

E intanto il sindaco ha invitato la cittadinanza a segnalare gli episodi. “Chiedo ai residenti di chiamare le forze dell’ordine quando vedono atti di inciviltà – ha proseguito -, chiediamo anche alla cittadinanza di rispettare le opere importanti che vengono fatte per rendere Olbia una città all’avanguardia. Saremo inflessibili da qui in avanti”. In futuro, con l’accordo dell’autorità portuale, ha promesso che saranno installate anche le telecamere di videosorveglianza.

(Visited 30 times, 60 visits today)