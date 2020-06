Domande in scadenza il 19 giugno.

Il Comune sostiene le oltre 70 associazioni sportive di Arzachena penalizzate dalla sospensione delle attività per il lockdown legato alla pandemia da coronavirus e prevede la concessione di un contributo una tantum finanziato dalle risorse inizialmente destinate alle manifestazioni sportive 2020.

“La drammatica situazione legata al coronavirus ha colpito duramente tutti i settori, compreso quello dello sport, che rappresenta valori di aggregazione, coesione e integrazione sociale, anch’essi messi a dura prova a causa del distanziamento imposto per oltre due mesi a tutela della salute pubblica – spiega l’assessore allo Sport e Spettacolo, Valentina Geromino -. Oltre agli incentivi governativi, riteniamo fondamentale sostenere la realtà sportiva locale che riveste un ruolo basilare nella vita della comunità con oltre 2 mila tesserati”.

“In questi mesi siamo rimasti in contatto con le associazioni tramite il Tavolo dello sport. Alcune hanno avviato corsi on line per mantenere viva la motivazione negli iscritti e offrire supporto per superare meglio il periodo di isolamento. Tramite un questionario, abbiamo chiesto alle Asd quali fossero le reali esigenze, le difficoltà e le possibili soluzioni per la ripresa delle attività. Con i dati raccolti abbiamo posto le basi per definire le procedure per la concessione di un intervento economico a sostegno delle società e, indirettamente, a favore degli iscritti”.

La quasi totalità delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro comunale ha segnalato un forte disagio economico dovuto alla sospensione delle lezioni e degli allenamenti che ha influito negativamente sulla capacità di far fronte a impegni come il pagamento dei collaboratori, degli istruttori, dei canoni di affitto, delle quote di iscrizione alle federazioni.

Per ottenere il contributo una tantum le associazioni dovranno rispettare i requisiti di iscrizione all’albo comunale delle associazioni sportive e all’albo regionale delle società sportive per il 2020.

I dettagli sulle modalità di partecipazione sono specificati nell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Arzachena da oggi e in scadenza alle ore 13 del 19 giugno 2020.

(Visited 81 times, 86 visits today)