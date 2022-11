Arzachena, 15mila euro per i corsi di formazione dedicati al lavoro

Due corsi di formazione ad Arzachena.

Il Comune di Arzachena investe sulla formazione professionale per giovani e adulti offrendo ai residenti la possibilità di partecipare a due corsi che avranno il via tra dicembre e gennaio.

La delegata alle politiche del Lavoro, Daniela Desogus, e il delegato alle politiche giovanili, Giovanni Carta, promuovono l’iniziativa che finanzia con 15 mila euro due corsi per formare professionisti. Uno è l’iscrizione gratuita al corso per il rilascio della patente nautica entro le 12 miglia e al corso per silver service interior (hostess e steward di bordo o in villa).

“Vogliamo offrire nuove opportunità agli arzachenesi per prepararsi alla stagione estiva 2023 con qualifiche professionali che favoriscono l’accesso al mondo del lavoro legato al comparto nautico e turistico – spiega la delegata Desogus -. Le certificazioni rilasciate hanno valenza internazionale e sono un lasciapassare che facilita l’incontro tra domanda e offerta di occupazione per questo tipo di figure, molto richieste nella nostra zona. I corsi di formazione hanno normalmente dei costi molto elevati, il rischio è che alcune fasce di popolazione restino escluse”. L’intento del Comune è quindi di garantire a 13 persone, la possibilità di arricchire il proprio curriculum. Sette di loro accederanno al corso per il rilascio della patente nautica, mentre 5 per il corso di silver service.

I corsi si terranno a Olbia e prevedono il versamento di un piccolo importo come cauzione che impegna l’iscritto alla partecipazione. L’importo sarà restituito una volta completato il ciclo di lezioni e conseguita la certificazione. Il bando con i requisiti sarà pubblicato entro il mese di novembre sul sito www.comunearzachena.it a cura del Settore Attività Produttive, Commercio e Turismo.

