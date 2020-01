Appuntamento per il 6 gennaio.

Arzachena vuole chiudere al meglio il ricco programma di appuntamenti del calendario “Da Natali a Li Tre Re”. Dopo il successo di Capodanno con il concerto di Marracash anche questo weekend sarà ricco di iniziative per grandi e bambini.

Si comincia oggi 4 gennaio alle 16 a Liscia di Vacca con l’animazione per bambini, trucca bimbi, sculture di palloncini e Raccontastorie. Per i più grandi, invece, alle 19 in chiesa sarà l’occasione per ascoltare i brani di “Amaranta”, il nuovo disco di Sandro Fresi ricco di melodie e musiche popolari della Gallura e delle culture del Mediterraneo.

Il 6 gennaio Appuntamento con la Befana e i suoi folletti, animazione per bambini e famiglie in piazza Risorgimento. A Seguire la serata si concluderà con il concerto di Suor Cristina, vincitrice dell’edizione 2014 del programma The Voice of Italy.

