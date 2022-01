Il bollettino coronavirus in Sardegna.

Secondo il bollettino coronavirus in Sardegna si registrano oggi 597 nuovi casi positivi, sulla base di 1666 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8547 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 33 ( 1 in meno del dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 376 ( 7 in più di ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 23.047( 41 in più di ieri).

Si registrano 7 decessi: 2 uomini di 78 e 87 anni, residenti nella provincia di Oristano; 3 uomini di 56, 81 e 89 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 83 anni e un uomo di 85, residenti nella provincia di Sassari.