I campioni di aquabike tornano a Olbia.

Sarà la splendida cornice di Olbia a ad ospitare la prima gara del Uim-Abp Aquabike World Championship 2021. Dopo più di un anno di forzato stop le moto d’acqua torneranno dal 3 al 5 settembre ad Olbia per il Regione Sardegna Grand Prix of Italy.

Sarà il Molo Brin, ormai storica e tradizionale location dell’Aquabike, ad ospitare i campioni provenienti da ogni parte del mondo che si sfideranno nelle diverse categorie delle quattro specialità: Runabout, Ski Division, Ski ladies e FreeStyle, tutti ansiosi di riprendere le competizioni e entusiasti di farlo in quella che è da sempre una delle loro destinazioni preferite.

“Siamo molto felici di riprendere le gare da Olbia – dice Raimondo di San Germano, General Manager Aquabike Promotion- una città che ci ha sempre accolti con grande entusiasmo e desidero ringraziare tutte le persone e le Organizzazioni che con il loro lavoro e i loro sforzi in questi mesi così difficili hanno permesso il realizzarsi di questa tappa. Vorrei citare tra tutti il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e l’Assessore al turismo Marco Balata, Giovanni Chessa Assessore al Turismo Artigianato e Commercio di Regione Sardegna, Title sponsor del Gran Premio e la Fim, Federazione Italiana Motonautica.

Dopo Olbia l’Aquabike tornerà in Sardegna e precisamente a Cagliari a ottobre per una tappa del Campionato Mondiale di Endurance, la specialità in cui per raggiungere il podio, insieme alle capacità del pilota, sono indispensabili forza e resistenza.

