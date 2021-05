In Gallura 2 speciali cartoline per celebrare la Festa della Mamma

L’iniziativa di Poste Italiane a Olbia e Arzachena.

Poste Italiane dedica alla Festa della Mamma, in calendario domenica 9 maggio, due colorate e animate cartoline filateliche.

Le cartoline sono disponibili, da oggi e fino al 10 maggio, presso gli sportelli filatelici degli uffici postali di Olbia Centro (via Acquedotto) e di Arzachena (viale Costa Smeralda)dove sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa. Poste Italiane vuole sostenere ancora una volta il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.

Le cartoline per la Festa della Mamma

